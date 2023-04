Chiusure notturne in autostrada per lavori alla pavimentazione

Per l’avvio dei lavori alla pavimentazione sulla diramazione di Roma nord della autostrada A1 Milano-Napoli, nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l'allacciamento con il Gra in direzione Roma.

Contestualmente, sarà chiusa anche l'area di servizio "Salaria ovest", presente sul tratto chiuso e interessato ai lavori.

Autostrade suggerisce di utilizzare in alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, via Salaria (SS4 )verso Roma, seguendo le indicazioni per il Gra.