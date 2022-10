Chiusure notturne per lavori sull'autostrada

Per consentire lavori di risanamento del sottovia "Ferrovia Roma-Pisa", sulla A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa l'uscita della stazione di Maccarese Fregene.

L’interruzione al traffico veicolare avverrà nelle notti di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, dalle 21 alle 6, in uscita per chi proviene sia da Roma sia da Civitavecchia. Mentre nelle giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, sempre dalle 21 alle 6:00, riguarderanno chi transiterà in uscita da Civitavecchia.

IA darne notizia è autostrade per lItalia che consiglia, in alternativa, di uscire alla stazione di Torrimpietra.