Chiusura per tre notti sulla diramazione Roma Nord: tutte le informazioni

Nelle tre notti di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 agosto dalle ore 22:00 alle 06:00 resterà chiusa sulla D18 Diramazione Roma Nord il tratto di strada compreso tra Fiano Romano e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli in direzione del capoluogo campano.

Alla chiusura del tratto stradale per lavori di pavimentazione, si aggiunge anche la chiusura dell'area di servizio Feronia est. Per ovviare al blocco, agli automobisti è consigliato muoversi con i seguenti percorsi:

percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo e immettersi sulla A1 Milano-Napoli;

dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fiano Romano, percorrere la SS4 Dir direzione Rieti-Passo Corese, la SP313 verso Poggio Mirteto, la SP657 per Stimigliano ed entrare sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito di autostrade, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.