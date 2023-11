Chiuso per lavori il Traforo Umberto I, ecco quando

Il traforo Umberto I chiuso per un mese, dal lunedì al venerdì, dalle 22:00 alle 5 del mattino del giorno dopo. Questo importante tratto di strada, che congiunge via Nazionale con via del Tritone, sarà interessato da lavoro di riqualificazione straordinario, a 17 anni dall’ultimo intervento, a partire da domani, lunedì 27 novembre. Ad annunciarlo è stata l’assessore ai lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini. Quest’ultima, quindi, ha mantenuto la promessa fatta proprio in una recente intervista a RomaToday, nella quale ha detto che avrebbe programmato i cantieri nelle ore notturne per creare meno disagi possibili.

I lavori

Nel corso degli anni la galleria è andata incontro a un lento degrado dovuto allo smog accumulato e alla perdita della funzione catalitica delle vernici utilizzate e alla scarsa se non assente manutenzione. Il traforo sarà quindi riqualificato sia nella parte esterna, sia nella parte interna. In particolare, saranno svolti lavori di pulizia profonda con idropulitrice delle lastre in travertino che ricoprono i prospetti di entrambi gli imbocchi. All’interno la galleria, che ha un’altezza di nove metri (9mila mq di superficie), sarà ripulita e riverniciata con una speciale pittura antismog che permette di ridurre gli inquinanti dell’aria.

Inoltre, grazie alla durabilità e all’effetto autopulente della vernice, l’infrastruttura si manterrà in condizioni migliori più a lungo, riducendo gli interventi di tinteggiatura e di manutenzione. Infine, la pittura ha anche un’azione catalitica che si attiva in presenza di luce e mantiene la sua efficacia nel tempo, senza ridurre le sue prestazioni, garantendo maggiore pulizia e brillantezza. Sarà anche rifatta la pavimentazione, utilizzando un asfalto particolare che riduce il rumore prodotto dal passaggio dei veicoli nel traforo.

Il precedente intervento

L’ultimo intervento sul traforo risale al 2006, quando la volta interna è stata ricoperta con una membrana in fibre necessaria per impermeabilizzare la calotta, soluzione risultata particolarmente efficace e ad oggi non sono presenti infiltrazioni in galleria. Inoltre, vennero utilizzate vernici fotocatalitiche che riducono lo smog e aumentano la rifrazione della luce. Oltre al trattamento della superficie venne riprogettata l’illuminazione per ottimizzarla e per integrarla con le lampade UV, necessarie per attivare il processo di fotocatalisi. L’efficacia dell’intervento venne verificata grazie al confronto della quantità di inquinanti rilevata da appositi analizzatori prima e dopo l’intervento e semplicemente osservando il mantenimento del colore bianco nel tempo.

Intervento di particolare valore

“Portiamo avanti un intervento di particolare valore – commenta, in una nota - l’assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini - che punta soprattutto a mettere in sicurezza il transito dei tanti pedoni che quotidianamente attraversano il traforo e delle automobili, grazie all’aumento di visibilità dovuto alla speciale vernice che utilizziamo, garantendo anche una riduzione del rumore dovuto al passaggio dei veicoli, grazie alla ripavimentazione del manto stradale con l’utilizzo di un asfalto ad hoc. Un’azione positiva anche per l’ambiente è svolta dalla proprietà antismog, in una zona con traffico molto intenso. Un’infrastruttura bellissima, su cui era stato fatto un pregevole intervento dal quale però ci separano 17 anni. Il traforo che risale al 1902 sarà ancora una volta riportato alla sua originaria bellezza. Opereremo anche per aumentare ulteriormente la luminosità. Stiamo, infatti, studiando con Areti un progetto per massimizzare la resa di questa vernice. Ringrazio la Soprintendenza speciale che anche in questa occasione ci ha supportato nella progettazione dell’intervento”.