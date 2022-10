Lavori di pulizia sulla Tangenziale: l'intervento proseguirà tutta la settimana

Tangenziale chiusa causa maxi intervento di pulizia stradale. Prosegue il maxi intervento per gli interventi di diserbo e pulizia nel tratto compreso tra viale Castrense e la galleria Giovanni XXIII. La prima trance di interventi sta riguardando il tratto di circa 2 chilometri del vecchio tracciato dalla stazione Tiburtina - inizio circonvallazione Nomentana all'altezza di via Lorenzo il Magnifico, fino alla rotatoria di via Batteria Nomentana. Il tratto di strada interessato è chiuso alla circolazione da giovedì sera e dovrebbe riaprire durante la giornata di sabato.

Il maxi-intervento ha comportato alcune chiusure, come annunciato anche dalla presidente del II municipio Francesca Del Bello. Chiusure che evidentemente hanno causato alcuni disagi. In un video inviato alla redazione di RomaToday nella giornata di venerdì si vede una lunga fila di automobili che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre, si sono incanalate sulla complanare tra i quartieri Nomentano e Pietralata, a poca distanza dal pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini.

L'intervento congiunto tra dipartimento Tutela Ambientale, dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Simu), Ufficio Decoro e Ama, proseguirà poi tutta la prossima settimana in orario notturno e le ulteriori eventuali interdizioni al traffico per permetterne lo svolgimento verranno pubblicate sui portali della mobilità cittadina romamobilita. e roma.luceverde.

"Con l'intervento straordinario sulla tangenziale, iniziato ieri e che si concluderà entro la prossima settimana in orario notturno, prosegue l'intensa attività di manutenzione del verde stradale avviata a partire da metà settembre - ha commentato in un post su facebook l'assessore all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi -. Il gap da recuperare è alto, dopo quasi due anni di mancate manutenzioni, ma grazie alla grande collaborazione tra dipartimento Ambiente e Municipi riusciremo entro qualche settimana a ripristinare un livello di decoro adeguato nelle nostre strade. E' un altro tassello del complesso di interventi sulla cura del verde cittadino, dalle potature degli alberi - che riprenderanno con il calo delle temperature - alle terapie fitosanitarie per il contrasto ai parassiti, che contribuiscono a rendere il verde pubblico uno dei servizi che registrano un gradimento da parte dei cittadini romani in grande crescita nell'ultimo anno, come certificato dal rapporto annuale dell'Acos sulla qualità dei servizi pubblicato due giorni fa".

"La prima fase dei lavori sulla Tangenziale - ha aggiunto Alfonsi - prevede la rimozione da parte di Ama dei rifiuti dalle aree a verde - aiuole, spartitraffico e rotatorie - per consentire al servizio giardini di effettuare gli interventi di sfalcio e diserbo. Ama interverrà anche per la pulizia del sedime dagli sfalci, l'Ufficio Decoro opererà al ripristino delle situazioni di criticità, mentre il Simu effettuerà una verifica puntuale di tutti gli impianti di illuminazione pubblica, l'ispezione e lo svuotamento delle caditoie e il rifacimento della segnaletica laddove necessario. A coadiuvare le operazioni i gruppi della polizia locale di Roma Capitale competenti territorialmente".