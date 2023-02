Diramazione Roma nord: chiusure per lo svincolo di Settebagni

Chiusure programmate per la Diramazione Roma nord D18. Per consentire attività di ripristino del sottovia "Ferrovia Roma-Firenze-Salaria", nelle quattro notti di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 febbraio sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). Il divieto di transito dalle 21 alle 5. In alternativa Autostrade consiglia di percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.