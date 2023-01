La Metro A chiusa perché c'era troppa gente in giro per Roma

Se da un lato si osserva con grande soddisfazione al sold out registrato da Roma come meta turistica per le festività natalizie, dall’altro si è costretti ad assistere ad un affanno per quanto riguarda il trasporto pubblico.

Dal pomeriggio di ieri, venerdì 6 gennaio, Atac ha dovuto chiudere la stazione di Spagna, con ingressi contingentati in quelle di Flaminio e Barberini. Troppa gente in giro. Insomma, la linea A non ha retto al grande afflusso di turisti e romani che hanno letteralmente preso d’assalto il centro storico per gli eventi legati ai festeggiamenti della Befana, ma anche per la “caccia all’affare” dovuto all’avvio dei saldi.

La comunicazione di Atac

Complice la disposizione di chiusura di alcune strade del centro, in particolare nei pressi di piazza Navona che ha registrato la presenza di migliaia di persone durante tutta la giornata dell’Epifania, l’azienda capitolina di trasporto pubblico “ha attivato i dispositivi previsti in caso di grandi afflussi”.

Deviazione di alcuni servizi di superficie e chiusa la stazione Spagna. Il personale della sicurezza di Atac, si legge in una nota, è stato impegnato “in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio e Barberini, dove sono stati indirizzati i viaggiatori dopo la chiusura della stazione che sorge alle spalle di Trinità dei Monti. Intorno alle 19 arriva però l'annuncio sulla stazione Barberini: "Stiamo temporaneamente sospendendo la fermata dei treni per elevata affluenza”. Disposizione che ha, inevitabilmente, suscitato le proteste dei viaggiatori già in attesa dei treni sulle banchine.

A Re di Roma si ferma la scala mobile

E in una giornata così complicata per chi ha scelto di muoversi con la metropolitana, alla stazione Re di Roma si è registrato un altro disservizio. Da quanto si apprende, complice il trasporto di un trolley da parte di una passeggera sulle scale mobili, si sarebbe verificato un guasto. Da qui la chiusura della stazione per motivi di sicurezza visto che l’impianto trasportatore si è dovuto fermare. Con il conseguente disagio per i passeggeri.