Chiusura notturna per lo svincolo di Santa Severa. Tutte le informazioni

Fine settimana di chiusure notturne sulla A12 Roma-Civitavecchia per gli automobilisti causa diverse lavori di manutenzione. Non saranno difatti utilizzabile lo svincolo di Santa Severa e l'area di servizio Tirreno est, causa interventi sul cavalcavia SP Tolfa, lo svincolo Santa Severa e la Strada Poderale.

Nel dettaglio dalle ore 20:00 di giovedì 15 alle ore 08:00 di venerdì 16 febbraio resterà chiuso in entrata verso e Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella. Viste le due chiusure in alternativa sono rispettivamente consigliate le uscite di Cerveteri/Ladispoli e Civitavecchia sud.

Nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 febbraio (ore 22:00-06:00) lo svincolo resterà chiuso per chi entra verso Civitavecchia/SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene dalla Capitale. È consigliato dunque uscire sulla Civitavecchia sud (in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia) e sulla Cerverteri Ladispoli (in uscita da Roma). Oltre allo svincolo resterà chiusa, fra venerdì e sabato, anche l’area di servizio Tirreno est situata tra Cerveteri Ladipsoli e Santa Severa Santa Marinella in direzione Civitiavecchia/SS1 Aurelia.