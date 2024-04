Chiusura notturna per lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia: tutte le informazioni

Per quattro notti, da lunedì 15 a giovedì 18 aprile, resterà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia per le automobili provenienti da Fiumicino in direzione Civitavecchia.

La chiusura sul ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia è dovuta alle attività di ispezione del viadotto A91 Fiumicino. Il divieto di circolazione sarà attivo dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

Percorso consigliato agli automobilisti è quello di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso la Capitale, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere Roma-Fiumicino in direzione Fiumicino. Da questo punto sarà possibile immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.