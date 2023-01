Autostrade: chiusura notturna sulla diramazione Roma Nord

Venerdì 13 gennaio 2023 sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa per quattro ore per chi viene da Napol lo svincolo di immissione sulla Diramazione Roma Nord D18.

La chiusura temporanea dello svincolo sarà attivata dalle ore 01:00 alle 05:00. Lo stop è dovuto per consentire attività di ispezione di un portare segnaletico.

Vista la chiusura dello svincolo gli automobilisti che si trovassero a percorrere quel tratto potranno percorrere in alternativa la Diramazione Roma Sud o la A24 Roma-Teramo verso Roma Est immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per A1/Diramazione Roma Nord.

Come di consueto Anas fa sapere che saranno costanti gli aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24