Settebagni, chiusure sulla Diramazione nord per rimozione cantieri: info orari e alternative

Chiusure stradali sulla Diramazione nord dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Anas fa sapere che per rimuovere il cantiere servito a riqualificare le barriere di sicurezza del viadotto "fosso Malpasso", sarà necessario chiudere il tratto tra Settebagni e l'allacciamento con il Raccordo.

Le chiusure entreranno in vigore dalle 21 di lunedì 8 gennaio alle 5 di martedì 9 gennaio, nel tratto Settebagni-allacciamento Gra verso Roma. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio Salaria ovest, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il Gra.

Dalle 22 di martedì 9 alle 6 di mercoledì 10 gennaio, invece, ci sarà la chiusura del tratto tra l'allacciamento Gra e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio Salaria est, situata nel suddetto tratto. In alternativa Anas consiglia di percorrere la SS4 Salaria ed entrare sulla Diramazione Roma nord attraverso lo svincolo di Settebagni.