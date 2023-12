Autostrada A1 Milano-Napoli, chiusura sulla diramazione Roma nord. Info e percorsi alternativi

Per quattro ore mercoledì 20 dicembre sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano sulla diramazione Roma nord dell'A1 Milano-Napoli.

Anas comunica che, per lavori di manutenzione di un portale a messaggio variabile, dall'1 alle 5 di mercoledì 20 dicembre non sarà possibile uscire a Fiano Romano dallo svincolo esterno della D18 Diramazione Roma Nord dell'autostrada A1 MilanoNapoli per chi proviene da Rieti ed è diretto al Raccordo e verso l'A1 Milano-Napoli.

Per questo, si suggerisce di proseguire sulla SS4 e sulla SP Tiberina verso Fiano Romano, immettendosi poi sulla Diramazione Roma nord.