Vetro distrutto da atto vandalico, l'ufficio postale resta chiuso una settimana

Un atto vandalico che ha causato la rottura di una vetrata. Questa la motivazione che ha portato Poste Italiane, a chiudere temporaneamente l'ufficio di via deie Castelli Romani, a Pomezia. Da oggi, infatti, partiranno dei lavori per il ripristino della vetrata rotta.

La riapertura dell'ufficio è prevista per venerdì 18 marzo. Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi durante il periodo dei lavori, ha predisposto il "potenziamento delle sedi di Torvaianica, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 26, dove sarà disponibile uno sportello dedicato e una sala consulenza per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, che osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35; e la sede di Pomezia 1, in Piazza Indipendenza, che osserva orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35", si legge in una nota.

A disposizione della clientela anche l’ufficio postale di Tor San Lorenzo, in Largo San Lorenzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.