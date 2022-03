Lavori di manutenzione alle barriere: chiuso due notti il casello autostradale

Lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Per questo il casello di Torrenova, sulla diramazione Roma sud della autostrada Milano-Roma-Napoli sarà chiuso, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 17 e venerdì 18 marzo, con orario 22:00-5:00, in entrata ed in in uscita per chi proviene dalla A1.

Come informano da autostrade, in alternativa si consiglia in entrata verso la A1 di percorrere lo svincolo 19 del Grande raccordo anulare di Roma e immettersi sulla diramazione Roma sud. In uscita per chi proviene dalla A1: proseguire sulla diramazione Roma sud e immettersi sulla carreggiata esterna del Gra, in direzione Casilina.