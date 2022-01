A1: lavori sulla diramazione Roma sud, chiusure notturne allo svincolo Torrenova

Chisure notturne sull'autostrada A1. Sulla Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di giovedì 20 alle 5 di venerdì 21 gennaio, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

Dalle 22 di venerdì 21 alle 5 di sabato 22 gennaio, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa, in entrata verso la A1, si consiglia di percorrere lo svincolo 19 del Gra e immettersi sulla diramazione Roma sud; in uscita per chi proviene dalla A1, di proseguire sulla diramazione Roma sud e immettersi sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare in direzione Casilina.