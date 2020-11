Raccordo Anulare: chiuso per lavori lo svincolo per il tratto urbano dell’A24

Chiude una notte per lavori il nodo dell’A24 dal Grande Raccordo Anulare. Lo comunica la concessionaria Strada dei Parchi. In particolare per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 di giovedì 12 novembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa d’interconnessione del G.R.A. con l’autostrada A24 (uscita 14) in carreggiata interna, tanto in direzione della Tangenziale Est quanto in direzione L’Aquila/A25/Teramo.

Conseguentemente, per il traffico proveniente dalla carreggiata interna del G.R.A. e diretto verso A24/A25 - Tangenziale Est sarà possibile usufruire del successivo svincolo del GRA (uscita 15 - La Rustica), per rientrare sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna, tanto in direzione AQ/A25/TE quanto in direzione Tangenziale Est.