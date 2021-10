Casello autostradale chiuso. Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di un sottopasso, in orario notturno, dalle 00.00 alle 4 di mercoledì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fiano Romano, in entrata verso Roma / G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma). In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Castelnuovo di Porto.