Maltempo a Roma: chiuse la banchine del Tevere

Allerta maltempo a Roma. A causa delle condizioni meteorologiche avverse verrano chiuse le banchine del Tevere. Lo rende noto il comune di Roma: "A causa del maltempo e sulla base dell’informativa del centro funzionale regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, nelle prossime ore disporrà la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza".

Allerta meteo a Roma e nel Lazio

Proprio il dipartimento della protezione civile aveva emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse dalla sera/notte di lunedì 16 gennaio e per le successive 24-36 ore, causa possibili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, dopo aver diramato un precedente allerta codice giallo domenica 15 gennaio per venti forti, burrasche e mareggiate sulle coste esposte.

Maltempo mercoledì 18 gennaio

Maltempo che, come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, proseguirà anche mercoledì 18 gennaio dove a Roma, "sono previste nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1442m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento".