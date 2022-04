Autostrada: chiusa due notti la stazione di Valmontone

Lavori in autostrada. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa e di manutenzione dei cavi della fibra ottica e per attività propedeutiche all'installazione delle barriere antirumore, sarà chiusa, in orario notturno, la stazione di Valmontone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di martedì 5 alle 5 di mercoledì 6 aprile, in uscita per chi proviene da Firenze; dalle 22 di mercoledì 6 alle 5 di giovedì 7 aprile, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.