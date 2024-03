Roma-Civitavecchia, chiusura notturna per l’uscita di Torrimpietra

Potatura per il verde dell’autostrada. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, chiude per una notte l’uscita di Torrimpietra per chi proviene da Roma.

Roma-Civitavecchia, chiusa uscita Torrimpietra

Lo stop al transito dalle ore 22 di mercoledì 6 alle 6 del giorno seguente, giovedì 7 marzo. In alternativa Autostrade consiglia di uscire a Maccarese Fregene, proseguendo fino a raggiungere la SS1 Aurelia. Altro percorso consigliato raggiungere la SS1 Aurelia attraverso il Grande Raccordo Anulare.