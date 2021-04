Formula E: chiude lo svincolo Pontina del Raccordo Anulare per allestire il circuito dell'E-Prix

Verrà chiuso venerdì mattina lo svincolo Pontina del Grande Raccorde Anulare per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di Formula E che si svolgerà sulle strade del quartiere Eur di Roma il prossimo weekend. Lo rende noto Anas.

Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorità competenti, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro/Eur per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 9 aprile. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: Laurentina (25) e Via del Mare/Ostiense (28).

E-Prix di Roma che ha raddoppiato le sue date, oltre alle gare di sabato 10 sono la competizione è stata programmata anche per domenica 11aprile, quando si terrano i Round 3 e Round 4 della tappa romana del campionato mondiale.