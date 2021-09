Complanare Est A24: chiusura notturna per l'uscita Ponte di Nona

L'interdizione per il solo traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare

Chiusura notturna dell'uscita Ponte di Nona della "bretella" dell'A24 Roma-L'Aquila-Teramo. La comunica la concessionaria Strada dei Parchi: "per urgenti lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dalle ore 22:00 di domani 17 settembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dello Svincolo di Ponte di Nona dalla Complanare Est dell’autostrada A24, per il solo traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare e diretto verso la viabilità ordinaria di Ponte di Nona.

Di conseguenza, nei suddetti orari notturni, tutti i veicoli provenienti dal GRA e diretti verso la viabilità ordinaria di Ponte di Nona potranno uscire dalla Complanare Est della A24 allo Svincolo di Settecamini".