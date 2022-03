Ispezione al viadotto sulla ferrovia: chiuso tratto della tangenziale

Chiusure notturne sulla tangenziale est di Roma. Come informa la concessionaria strada dei parchi, al fine di consentire l'ispezione straordinaria con by-bridge del viadotto sulla ferrovia, "sarà disposta la chiusura della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale Est".

In particolare dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di martedì 15 marzo, limitatamente alla carreggiata con direzione tangenziale est; conseguentemente negli orari indicati, per tutti i veicoli provenienti da A24/A25/Gra e diretti verso la tangenziale est sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di via Portonaccio, da dove potranno proseguire su via di Galla Placidia, e sarà interdetto l’accesso per tutti i veicoli provenienti da via Torelli e diretti verso la tangenziale est.

Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di mercoledì 16 marzo, limitatamente alla carreggiata con direzione grande raccordo anulare; ai veicoli provenienti dalla tangenziale est e diretti verso il Gra/A24/A25 sarà interdetto l’accesso all’autostrada A24, che sarà accessibile attraverso lo svincolo di Portonaccio in direzione del Gra.