A12 Roma-Civitavecchia: chiusa l'uscita della stazione di Torrimpietra

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di risanamento della pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 agosto, sarà chiusa la stazione di Torrimpietra, in uscita per il traffico proveniente da Civitavecchia.

Come spiegano da Autostrada, in alternativa si consiglia di proseguire sull'A12 e percorrere la rampa che immette sulla A91 Roma-Fiumicino verso Roma. I soli veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 15 tonnellate, possono uscire alla stazione di Maccarese e seguire le indicazioni per Roma.