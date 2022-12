Lavori in autostrada: chiusura notturna per la stazione di San Cesareo

Resterà chiusa fra la notte di martedì 6 e mercoledì 7 dicembre la stazione di San Cesareo, sulla D19 Roma sud, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

Dalle 22:00 alle 6:00 l'uscita dalla stazione sarà chiusa per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Ai viaggiatori è consigliata l'uscira alla stazione di Monteporzio Catone sulla stessa Diramazione Roma sud.

Aggiornamenti costanti sulla viabilità e sui percorsi alternativi saranno diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24, su Sky TG24, su La7 e La7d ma anche sul sito di autostrade, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.