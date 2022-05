Metro B1, chiusa la stazione Libia: "In corso la revisione delle scale mobili"

Il 26 maggio Atac sul suo profilo Twitter ha annunciato la chiusura temporanea della stazione Libia della metro B1, l'ennesima dovuta a problemi tecnici.

Come informa la municipalizzata, infatti, i tecnici stanno eseguendo delle lavorazioni sulle scale mobili, per questo resta utilizzabile la stazione Sant'Agnese/Annibaliano e i viaggiatori a ridotta mobilità potranno utilizzare le linee bus 38-80-83-88.

Delle cicliche problematiche della stazione inaugurata dieci anni fa si è occupata anche l'assessora alla mobilità del II municipio, Valentina Caracciolo: "Da tempo avevo segnalato e richiesto di fare il punto della situazione al dipartimento mobilità sulle stazioni metro del Municipio II - fa sapere -, e tra le altre su Libia, interessata da infiltrazioni d'acqua notevoli e con scale mobili e ascensori mal funzionanti. Ieri (il 26 maggio, ndr) la stazione è stata chiusa. Comprendo il disagio delle persone e lo comprendo fino in fondo perché io stessa sono utente del trasporto pubblico e della metro, ma se questo serve a sistemare quantomeno la questione delle scale mobili, armiamoci di pazienza, qualche giorno e la stazione riaprirà".

Il rischio chiusura si era paventato già a inizio anno. A gennaio le criticità erano molteplici, dai sei ascensori fuori servizio alle infiltrazioni d'acqua. Per una persona con problemi di deambulazione, scendere fino alla banchina direzione Laurentina (quattro piani sotto terra) o direzione Jonio (addirittura sei) era diventato praticamente impossibile. Adesso, come fa sapere il dipartimento mobilità "è in corso la revisione generale delle scale mobili. Quattro hanno già fatto la revisione generale nei giorni scorsi. Le restanti scale sono previste per questo fine settimana". Questo significa che, salvo imprevisti, da lunedì 30 maggio la stazione Libia tornerà fruibile.