Coronavirus Roma, chiusa un'altra scuola. La preside: "Numerosi casi tra alunni e personale scolastico"

Ancora una scuola chiusa temporaneamente per Covid a Roma, la seconda dal 2021 dopo il caso di Villaggio Prenestino. Questa volta il virus è entrato nel plesso dell'Istituto Comprensivo Donatello, in via Millet 21 nella zona di Grotte Celoni.

A sancire la chiusura della scuola per la sanificazione in programma oggi è stata la Asl Roma 2, che il tre febbraio ha ordinato "in via precauzionale" di tenere chiusi i cancelli "dato il riscontro di numerosi casi positivi tra alunni e personale scolastico e per consentire una più approfondita valutazione epidemiologica", si legge in una circolare della preside Elena Biondi.

Il dirigente scolastico, ha poi spiegato che la "chiusura immediata di via Millet e degli uffici amministrativi" del 4 febbraio è così dovuta a "motivi igienico-sanitari fino a nuova comunicazione della Asl Rm2", attivando così "la didattica digitale integrata nelle forme e modalità stabilite dal collegio dei docenti ed approvate dal consiglio di istituto", mentre "il personale ATA del plesso Picasso svolgerà l'attività in smart working".