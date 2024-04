Azzardo, ecco perché il “distanziometro” ha causato la chiusura di una sala giochi già esistente

La seconda sezione bis del Tar del Lazio potrebbe aver dato il via a una serie di chiusure che vedrebbero protagoniste moltissime attività commerciali che permettono il gioco d'azzardo, tramite videolottery, sale slot e scommesse sportive. A Fiumicino, infatti, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della titolare di una sala giochi, come riporta Agipronews, contro l'ordinanza di chiusura emessa dal comune.

Il comune di Fiumicino fa chiudere una sala scommesse

L'amministrazione locale, infatti, aveva rilevato l'eccessiva vicinanza del locale ad un luogo sensibile. Una scuola, come una chiesa o un centro anziani o un centro giovanile, ospedale, poco importa: secondo una legge regionale del 2013, modificata nel 2020, se ci si trova a meno di 500 metri da uno di questi siti non si possono svolgere attività che abbiano a che fare con il gioco d'azzardo e nemmeno pubblicizzarlo. La nuova proprietà di questa attività commerciale, però, pensava di essere in regola perché già in precedenza l'esercizio era una sala giochi, anche prima dell'entrata in vigore della normativa. Invece no.

Entra in gioco il "distanziometro"

I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno respinto il ricorso, dando ragione al comune di Fiumicino, perché nonostante si sia trattato di un "subingresso" - a ottobre 2023 - la proprietà subentrata ha formulato una nuova domanda per “l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito”. Quindi una nuova autorizzazione, come riporta Agipronews. I giudici hanno ritenuto "applicabile ad essa il limite di distanza previsto". Anche perché le autorizzazioni di polizia "sono personali, non possono in alcun modo essere trasmesse".

Il subentro è come una nuova apertura

Il "distanziometro" ha creato più di un problema alla politica regionale. La legge del 2013 era stata sospesa, poi modificata nel 2020 con un emendamento al collegato di bilancio durante la giunta Zingaretti, quella "giallo-rossa" composta da Pd e M5S. Un modo, non apprezzato da alcuni componenti dell'allora maggioranza, per far sì che nel Lazio non dovessero chiudere migliaia di sale slot e sale scommesse perché distanti meno di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili. In sostanza la modifica subentrata quattro anni fa ha impedito la retroattività, abbattendo la norma solo su nuove aperture. In questo caso specifico raccontato da Agipronews, a Fiumicino, il subentro con annessa nuova richiesta di licenza è stato considerato alla pari di una nuova apertura.

Chissà, anche a Roma (dove esistono 50mila slot machine) e dove i residenti bruciano quasi 1.800 euro a testa ogni anno nel gioco d'azzardo, quanti esercizi hanno visto subentrare nuovi titolari, con nuove richieste di licenze. Il Comune di Roma, come tutti gli altri, a questo punto potrebbero impugnarle tutte e verificare che rispettino i requisiti imposti dalla normativa e altrimenti emettere un'ordinanza di chiusura.