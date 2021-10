A24: chiusa due notti la rampa d'ingresso Tivoli verso Roma

Sarà chiusa due notti la rampa d'ingresso in autostrada A24 dello svincolo Tivoli per i soli veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma. Lo comunica la concessionaria Strada dei Parchi. La chiusure in programma dalle ore 22:00 dei giorni 20 e 21 ottobre alle ore 06:00 dei giorni successivi.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, a tutti i veicoli provenienti da Tivoli e diretti verso Roma si consiglia di proseguire su Via Polense e Via di Lunghezzina per entrare in autostrada A24 presso lo Svincolo di Lunghezza, oppure di percorrere Via Tiburtina (SS5) in direzione di Roma.