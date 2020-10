Roma-Civitavecchia: chiusure notturne sulla rampa d'immissione per Fiumicino

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per programmati lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22-6, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino, verso Fiumicino.

In alternativa si consiglia di percorrere la rampa verso Roma, uscire allo svincolo 'Nuova Fiera di Roma' e riprendere la A91 Roma-Fiumicino, in direzione di Fiumicino Aeroporto. Lo scrive in una nota Autiostrade.