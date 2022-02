Lavori in autostrada: chiusa rampa d'immissione della diramazione Roma nord

La rampa d'immissione sulla diramazione Roma nord e la stazione di Colleferro. Siamo sull'autostrada A1 Milano-Napoli dove, per consentire lavori di manutenzione, in orario notturno - dalle 22.00 di questa sera, lunedì 21, alle 5.00 di martedì 22 febbraio - sarà chiusa la rampa di immissione della D18 per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Roma. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1, immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est/Gra (Grande raccordo nnulare di Roma).

Chiusa la stazione di Colleferro

Come comunicano ancora da Autostrade per l'Italia, "per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in uscita per chi proviene da Roma, nelle due notti consecutive di oggi e domani (lunedì 21 e martedì 22 febbraio), con orario 22-5; dalle 22 di giovedì 24 alle 5 di venerdì 25 febbraio. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Valmontone".