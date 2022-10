Lavori in autostrada: chiusura notturna per l'immissione della diramazione Roma sud

Chiusa per una notte l'immissione della Diramazione Roma Sud. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il ripristino dei giunti di dilatazione, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 ottobre sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, lo svincolo D19, verso la Capitale.

Come comunicano da Autostrade, in alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est/Gra (Grande Raccordo Anulare di Roma).