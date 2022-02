Lavori di manutenzione: chiusura notturna della galleria Pittaluga

Galleria Pittaluga chiusa per urgenti lavori di manutenzione dalle ore 22:00 di mercoledì 9 febbraio alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposto l'interdizione al traffico della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale est, in entrambe le direzioni. Lo comunica la concessionaria Strada dei Parchi.

Negli orari sopra indicati, per tutti i veicoli provenienti da A24/A25/Gra e diretti verso la tangenziale est sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Via Portonaccio, da dove sarà possibile proseguire su via di Galla Placidia, mentre sarà interdetto l’accesso per tutti i veicoli provenienti da via Torelli e diretti verso la tangenziale est; i veicoli provenienti dalla tangenziale est e diretti verso il Gra/A24/A25 potranno utilizzare lo svincolo di Portonaccio per immettersi in A24 in direzione del Gra.