VIDEO | Policlinico, stazione chiusa da un anno: le voci dei romani

I lavori per la sostituzione di scale mobili e ascensori proseguono dal 29 novembre 2020. Un anno di disagi per chi, principalmente, deve raggiungere il Policlinico Umberto I ed è costretto a scendere a Castro Pretorio o Bologna.

Un anno fa, il 29 novembre 2020, la stazione Policlinico chiudeva per sostituire scale mobili e ascensori, che avevano finito il ciclo trentennale di vita tecnica. In 12 mesi, però, i lavori non sono ultimati e la linea B della metropolitanta, da Castro Pretorio si ferma a Bologna e viceversa, saltando appunto la stazione più vicina all'ospedale.

Fino a qualche mese fa, inoltre, le due stazioni più vicine erano Termini e Bologna, considerando che Castro Pretorio è stata riaperta dopo 373 giorni di lavori lo scorso 13 ottobre. Molteplici i disagi per chi doveva recarsi in zona utilizzando i mezzi pubblici: "Sono dovuta venire 25 volte di seguito in opedale per delle analisi prefissate - racconta una cittadina - e si immagini il disagio di dover scendere sempre o a Castro Pretorio o a Bologna, considerando che se si viene in queste cliniche solitamente non si sta benissimo a livello di salute".

Chi decide di prendere un autobus, chi sceglie la via della camminata, certo è che con l'arrivo imminente dell'inverno non per tutti il percorso fino al Policlinico può apparire semplice. Comunque, come si legge sui cartelloni appesi sui cancelli dell'ingresso della Metro, per arginare il disguido è stata attivata la navetta MB20 che dal Policlinico porta a Tiburtina.