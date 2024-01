Chiusa la corsia preferenziale di via Ostiense. Come cambia il percorso degli autobus

Dalla mattina di oggi lunedì 8 gennaio 2024, dalle ore 08:00 è chiusa al traffico la corsia preferenziale di via Ostiense. Il tratto stradale chiuso per lavori, non sarà percorribile fino alla fine degli interventi.

Causa la chiusura, interesserà il percorso di ben sette linee degli autobus. Nel dettaglio, i mezzi interessati alla chiusura sono:

23;

715;

769;

792;

nMB;

nME;

n716.

I bus in quesstione transiteranno sulla corsia laterale fermandosi all'altezza delle fermate già esistenti.