Coronavirus Roma, troppi casi tra studenti e personale: chiude la scuola Piccinini

Nel plesso si trova anche una scuola materna, che resterà aperta solo per i piccoli che non hanno un fratello o una sorella alle elementari

Troppi contagi tra alunni e personale scolastico. Per questo motivo la Asl Roma 2 ha chiuso la scuola elementare Piccinini in via Filippo Fiorentini, a Casal Bruciato. La decisione è arrivata dopo il diffondersi di diversi casi nei giorni scorsi, riscontrati con i tamponi molecolari effettuati sui contatti diretti tra piccoli alunni, insegnati e personale e dopo la messa in quarantena di diverse classi.

La comunicazione è stata inoltrata ai genitori nel primo pomeriggio di venerdì dalla dirigente scolastica a Annarita Tiberio.

"Alla luce del riscontro di numerosi casi positivi tra gli alunni e il personale scolastico, in via precauzionale, per consentire una più approfondita valutazione epidemiologica al seguito degli esiti dei test effettuati - scrive il dirotte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 2 il dottor Fabio Vivaldi - si dispone la chiusura del plesso fino a successiva comunicazione. Inoltre, per un rientro a scuola in sicurezza delle classi in cui non sono stati riscontrati casi, seguirà programmazione dei tamponi molecolari di screening. È necessario effettuare una sanificazione straordinaria dell'intero plesso".