Lavori in autostrada: chiuso una notte il tratto tra Settebagni e il Raccordo Anulare

Chiusura notturna sulla Diramazione Roma nord dell’autostrada A1 Milano-Napoli. Per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l'allacciamento con il Grande Raccordo Anulare di Roma, verso la Capitale.

Nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, non si potrà usufruire dell'area di servizio "Salaria ovest", situata all'interno del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, sarà possibile percorrere la SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il GRA.