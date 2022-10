A24: chiude per lavori la tratta tra la tangenziale Est e Portonaccio

Tre notti di chiusura. Per lavori di manutenzione della tangenziale Est da parte del Comune di Roma, dalle 23.00 del 28 ottobre alle 6.00 del 30 ottobre - solo in orario notturno - sarà interdetto, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la tangenziale Est e Portonaccio lungo l’autostrada A24 Roma-Teramo. Lo rende noto Anas

Per il traffico in direzione della tangenziale Est sarà istituita l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo per Portonaccio. I veicoli in direzione del Grande raccordo anulare, A24 e A25 potranno accedere alla tratta autostradale attraverso lo svincolo di Portonaccio.

Chiuso una notte svincolo Castelnuovo di Porto

Sempre in autostrada, ma sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Castelnuovo di Porto, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Settebagni.