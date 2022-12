Chiude la scuola frequentata dai figli dei vip. 70 lavoratori verso il licenziamento

La Southlands British international school sta per lasciare la storica sede di via Teleclide 40, a Casal Palocco. La scuola ha già inoltrato la comunicazione alle famiglie dei propri iscritti - sono quasi quattrocento gli allievi che è in grado di accogliere - l’intenzione di lasciare il campus dove sono cresciute intere generazioni di studenti.

Una scuola con 46 anni di storia

Sviluppata su tre differenti edifici, inseriti in un vasto parco, la Southlands si trova a Roma Sud, nel quartiere di Casal Palocco. La relativa vicinanza al centro sportivo Fulvio Bernardini, ha comportato la frequentazione della scuola da parte dei figli di calciatori ma anche, più in generale, di diplomatici e professionisti che siano alla ricerca per i propri figli di un contesto formativo internazionale e degli alti standard educativi che la scuola può vantare. Al suo interno infatti, studenti che vanno dai 3 ai 18 anni, possono trovare di tutto. Un campo da calcio, playground da basket, laboratori d’ogni sorta, aule dotate di lavagne interattive ed accesso ad internet.

I posti di lavoro a rischio

A settembre l’attività che, in oltre 46 anni di storia la Southlands è riuscita a garantire, potrebbe avviarsi alla fine. La notizia, oltre che ai genitori, è stata comunicata anche ai sindacati. “Dopo aver rinnovato, a luglio, la parte economica di un contratto scaduto da oltre 8 anni – si legge in una nota firmata da FLC CGIL Centro Ovest Litoranea e CISL scuola – la Southlands, il 1° dicembre ha comunicato ai sindacati che chiude i battenti, cessa le attività e licenzia i 72 dipendenti e mette in crisi le lavoratrici e i lavoratori di tutto l’indotto”.

La protesta di Cgil e Cisl

La decisione non è stata accolta di buon grado dai due sindacati. “Nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, che prevede la cessazione delle attività il 30 giugno 2023, la scuola adduce generiche ragioni economiche e di riduzione del numero degli iscritti quale conseguenza del calo demografico nazionale”. Pertanto le due sigle sindacali nel dichiarare che “le motivazioni di Southlands non ci convincono” hanno annunciato che sarà “forte la nostra opposizione per non chiudere una scuola che da 46 anni contribuisce, con la professionalità dei dipendenti, alla divulgazione della lingua inglese a Roma”.