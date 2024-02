Chiude la Cesano-Viterbo, i pendolari non si fidano e chiedono un incontro a Rfi e Regione

Le promesse di studiare alternative non hanno convinto. Preoccupa, invece, il futuro e, soprattutto, quello che accadrà la prossima estate. Dopo l’indiscrezione rilancia dall’Osservatorio regionale trasporti, Rfi ha confermato che la linea di treni regionali FL3 Cesano – Viterbo chiuderà per lavori dall’11 giugno al 10 settembre. Una vera e propria batosta per i pendolari che, adesso, attendono di sapere come Regione, Rfi e i Comuni interessati risolveranno il problema dei trasporti. Ad oggi, almeno secondo l’Osservatorio e i comitati, le premesse non sembrano delle migliori.

Chiude la FL3 Cesano – Viterbo

La linea di treni regionali chiuderà per attivare la tecnologia Ertms (European rail transport management system). Un sistema che migliora le prestazioni in termini di regolarità e puntualità e incrementa degli standard di sicurezza. In estrema sintesi, questa innovazione permetterà di avere minori distanze tra i treni in movimento e, di conseguenza, aumentare la frequenza delle corse. Verranno inoltre effettuati anche interventi di potenziamento sulle infrastrutture. È stata infatti confermata la realizzazione del raddoppio della tratta Cesano – Vigna di Valle e Vigna di Valle – Bracciano, presente anche nel contratto di programma sottoscritto tra il Mit e Rfi.

Perché si chiude la linea?

L’Ossservatorio regionale trasporti, associazione che raggruppa i comitati di pendolari del Lazio, è molto critico nei confronti di Rfi e Regione lazio. “Il comunicato di Rfi conferma, assieme alla sospensione totale del servizio per 3 mesi, il fatto che non vi sono date previste per il raddoppio della linea – si legge in una nota - dopo che Rfi stessa aveva nel 2017 annunciato che i lavori si sarebbero svolti tra il 2018 ed il 2022 ed ‘aggiornato’ nell’audizione alla VI commissione Regionale del 29/1/2019 (e confermato poi ad aprile in un’assemblea pubblica a Bracciano) che per fine 2023 si sarebbe attivato il raddoppio fino a Vigna di Valle”. Per l’Osservatorio è poi difficile capire come mai per l’attivazione dell’Ertms sulla tratta Cesano Roma la linea continuerà a funzionare mentre verso Viterbo no. Una distinzione che, di fatto, causerà non pochi disagi.

Comuni non coinvolti

Nel suo comunicato Rfi assicurava come fossero già iniziati dei confronti con Regione Lazio ed i Comuni interessati dalla chiusura per sopperire alla mancanza di treni. Visto che la Roma Nord gestita da Astral e Cotral è tutto fuorchè affidabile, servirà predisporre delle navette sostitutive. Decine e decine di autobus dei quali, però, non si hanno ancora notizie. “A questo proposito – scrive ancora l’Ossservatorio - pur non avendo avuto alcuna notizia dagli amministratori locali e regionali di incontri finora volti alla programmazione dei servizi sostitutivi, confidiamo che siano coinvolte da subito e non solo a giochi fatti, anche le rappresentanze dei cittadini e dei pendolari, come l’Osservatorio ed il nuovo Comitato pendolari FL3 Roma – Bracciano – Viterbo”.

I pendolari

A stretto giro è arrivata anche la posizione del presidente dei pendolari della linea, Stefano Fabbri che, intanto, ha chiesto un incontro urgente con Trenitalia, Rfi e Regione per “meglio comprendere il preciso cronoprogramma dei lavori”. Inoltre, i pendolari sperano che, almeno nelle ore di punta, si possano garantire alcuni treni, evitando così la chiusura completa della linea.

Attualmente sembra scontato che il grosso del servizio svolto dai treni regionali ricadrà sugli autobus. I pendolari vogliono un “adeguato servizio sostitutivo bus in termini di frequenza, capienza, chiarezza negli orari di partenza e transito nelle fermate interessate, rispetto delle corrispondenze treno – bus alle stazioni di inizio e fine delle tratte attive e velocizzazione tramite differenziazione di percorsi”. Verrà anche chiesto il potenziamento dei collegamenti Viterbo – Attigliano – Roma, se possibile con origine da Vetralla. E se proprio tutto questo non sarà possibile, almeno prevedere la riapertura nei tratti dove i lavori saranno terminati.

Servizio sostituivo

I pendolari sembrano “terrorizzati” dal come verrà affrontata l’emergenza. Il comitato, infatti, chiede “particolare attenzione al servizio sostitutivo” in quanto “cruciale nell’evitare che i viaggiatori siano scoraggiati all’uso del trasporto pubblico e ricorrano massivamente all’automobile, tra le cui conseguenze più gravi vi sarebbero l’insufficienza dei posti auto ai parcheggi di scambio di Cesano e una congestione fatale di Via Braccianese Claudia, già ora pesantemente provata in termini di viabilità”.