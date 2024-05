Stop ai treni da Roma ai Castelli, estate difficile per turisti e pendolari

Sarà un’estate difficile per i pendolari che si muovono lungo le linee ferroviarie Ciampino-Albano, Frascati e Velletri. Rete Ferroviaria Italiana, infatti, ha annunciato l’avvio di alcuni lavori di manutenzione che causeranno l’interruzione del traffico ferroviario per 40 giorni sulla linea FL4, la Catelli Romani Line. Gli interventi inizieranno il 23 luglio e termineranno il 1 settembre 2024.

I lavori

Come accadrà per la linea FL3 Cesano – Viterbo, per aumentare le percorrenze e il numero di treni sulla linea, verrà installato il sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). Questo strumento serve, come anticipato, per poter ridurre le distanze tra i treni e, di conseguenza, garantire maggiori corse agli utenti. Non si avranno ricadute positive solo sulle tempistiche: tutta la linea sarà infatti più sicura.

Servizi sostituivi

Al momento, sul sito ufficiale di Rfi c’è solo l’annuncio dei lavori. Non è stato comunicato un servizio di trasporto sostitutivo. Possibile, ovviamente, la predisposizione di navette che facciano tappa lungo le linee interessate dall’interruzione. Ricordiamo che la FL4 comprende le tratte Roma – Albano, Roma – Frascati e Roma – Velletri.

Disagi

Questa interruzione arriva in concomitanza con la stagione estiva e rappresenterà un bel problema per i turisti. La linea, infatti, è molto comoda per muoversi tra i Castelli e Roma ed è preferita al servizio su gomma. Anche i lavoratori, ovviamente, dovranno trovare delle alternative oppure accontentarsi del futuro servizio di navette sostitutive.