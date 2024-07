Estate di passione da Roma ai Castelli: chiude la linea ferroviaria FL4

Dal 23 luglio al 31 agosto si ferma la linea FL4, che comprende le tratte Ciampino-Velletri, Ciampino-Albano e Ciampino-Frascati. Lo stop, annunciato già nei mesi scorsi, è dovuto a lavori di ammodernamento e rinnovamento tecnologico lungo la linea che Rfi (Rete ferroviaria italiana) intende effettuare lungo la linea e che richiederanno la sospensione della circolazione. Inoltre, nei giorni 24 e 25 agosto, per interventi di potenziamento infrastrutturale a Ciampino, lo stop sarà esteso anche tra le stazioni di Zagarolo e Roma Termini.

Castelli Romani senza treni

La linea FL4 comprende tre corse principali che partono tutte da Termini per arrivare, come detto, a Frascati, Albano e Velletri passando per Ciampino. Rimarranno così senza treni anche tanti altri Comuni del territorio, come Marino, Castel Gandolfo e Lanuvio, tanto per fare degli esempi.

Tutti gli interventi nel dettaglio

I lavori sono propedeutici all’attivazione, anche sulla linea regionale FL4, della tecnologia Ertms (European rail transport management system), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che, come spiega Rfi in una nota “porterà miglioramenti in termini di affidabilità, puntualità, velocità e di incremento degli standard di sicurezza”. Questa tecnologia, già in uso sulle linee alta velocità, verrà ora progressivamente estesa anche alle linee regionali e, entro il 2036, sarà installata lungo tutti i 16.800 chilometri di rete Rfi. L’investimento economico per questi lavori è di 45 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr. “La scelta del periodo di interruzione – sottolinea ancora Rfi - è ricaduta nel momento dell’anno con un minor traffico pendolare perché coincidente con la chiusura dell’anno scolastico del periodo estivo”. I disagi comunque, in una stagione con un alto numero di turisti, saranno inevitabili: la linea, infatti, è molto comoda per muoversi tra i Castelli e Roma ed è preferita al servizio su gomma.

Durante le settimane di interruzione della circolazione, saranno effettuati anche lavori di manutenzione straordinaria lungo la linea ferroviaria, che prevedono il rinnovamento dei binari, attività ai passaggi a livello e interventi alla Galleria Mariana tra Ciampino e Frascati. Partiranno anche gli interventi alla stazione di Ciampino che comprendono l’innalzamento del primo marciapiede per migliorare l’accessibilità ai treni, nuovi infissi sulla prima banchina, il rinnovamento di arredi e segnaletica e l’inserimento di nuove tettoie e sedute. Sono previste anche attività di manutenzione straordinaria in gran parte delle altre stazioni e fermate delle linee FL4. Il valore complessivo di tali attività ammonta a oltre 9,5 milioni di euro. Rfi ha predisposto, già a partire dal 19 giugno, annunci sonori e video sui monitor delle stazioni interessate dallo stop, per darne comunicazione ai viaggiatori. Inoltre, nella prima settimana dell’interruzione sarà presente nella stazione di Ciampino il personale di assistenza alla clientela per la distribuzione di locandine informative.