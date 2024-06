Sarà un weekend senza treni tra Roma e i Castelli. Ecco cosa succede

Un antipasto di quello che succederà questa estate, quando verranno chiuse diverse linee regionali dei treni. Trenitalia ha comunicato che dal 28 al 30 giugno 2024, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria è infatti sospesa tra le stazioni di Colleferro e Ciampino. Inoltre, dalle ore 9:40 alle ore 12:20 di sabato 29 giugno e dalle ore 10:15 alle ore 12:30 di domenica 30 giugno la circolazione ferroviaria è sospesa anche tra Roma Termini e Ciampino. Disagi anche per la FL4, la “Castelli Line”, ovvero i treni regionali delle relazioni Roma – Albano, Roma – Frascati, Roma – Velletri: questi subiranno, cancellazioni, variazioni e limitazioni. L'estate di fuoco dei pendolari, insomma, è già cominciata.

Stop alla circolazione dei treni

Tre giorni, quindi, senza poter contare su un trasporto ferroviario regionale a pieno regime. Per quanto riguarda i treni della relazione Roma-Colleferro-Frosinone-Cassino, questi subiranno cancellazioni o limitazioni. Previsto un servizio bus tra Ciampino-Zagarolo, Ciampino-Valmontone, Ciampino-Tor Vergata e tra Ciampino-Colleferro. Alcuni bus sono prolungati fino a Roma Termini e Frosinone/Cassino. Inoltre, sarà incrementata l’offerta ferroviaria tra le stazioni di Ciampino - Roma Termini e Colleferro-Cassino.

Castelli Line

Discorso più delicato per la FL4 Castelli Line. Nella comunicazione di Trenitalia, infatti, non è specificato se nei tre giorni di blocco tutta la linea verrà sostituita da autobus o se questo avverrà solo in determinate fasce orarie. Inoltre, il servizio potrebbe essere modifcato anche a secondo dall’andamento dei lavori sulla linea.

Estate ai Castelli senza treni

Come anticipato, quello che accadrà da venerdì a domenica sarà un antipasto dei lavori che fermeranno la Castelli Line durante l’estate 2024 dal 23 luglio al 31 agosto. La FL4 comprendere tre corse principali che partono tutte da Termini per arrivare a Frascati, Albano e Velletri passando per Ciampino. Rimarranno così senza treni anche tanti altri Comuni del territorio, come Marino, Castel Gandolfo e Lanuvio, tanto per fare degli esempi. Città turistiche ceh contano su questa linea per attirare da Roma nuovi visitatori.

I cantieri estivi serviranno per attivazione la tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System), con la quale sarà possibile abbassare i tempi di attesa nelle stazioni.