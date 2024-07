Si fermano i treni regionali della Orte - Fiumicino. Ecco quando

Saranno giorni di passione per i tanti pendolari che utilizzano la linea FL1 Orte – Fiumicino. Trenitalia ha comunicato che dal 6 al 9 luglio 2024, per lavori di manutenzione programmata, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Monterotondo e Orte. Regolari, invece, i treni tra Fiumicino Aeroporto e Monterotondo

Stop ai treni della Orte – Fiumicino

I treni regionali della linea Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto subiranno limitazioni e cancellazioni. Parliamo di una linea importantissima che, ogni giorno, porta tantissimi pendolari dalla provincia di Viterbo fin nella Capitale ed oltre. Problemi anche per chi viene dalla Sabina, come Poggio Mirteto e Fara Sabina.

Stessa sorte anche per le relazioni Monterotondo – Cesano e Fara Sabina – Cesano, due linee che rappresentano comunque un’alternativa per chi deve raggiungere i principali scali romani. Per sopperire ai disagi, Trenitalia ha previsto un servizio bus tra le stazioni di Orte - Monterotondo, Monterotondo - Poggio Mirteto, Monterotondo - Fara Sabina e Orte - Roma Ostiense.

Al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori, nei giorni dell’interruzione ferroviaria sarà predisposto un servizio effettuato con mezzi gran turismo da 50 posti tra Monterotondo e Fara Sabina/Poggio Mirteto/Orte e viceversa.

Inoltre, alcuni treni regionali delle relazioni Roma – Firenze e Roma – Chiusi sono limitati/originari da Orte. Inoltre, il treno regionale 4536 della relazione Roma - Terni non effettuerà fermata per servizio viaggiatori nella stazione di Fara Sabina.

Treni regionali a singhiozzo

Si tratta solo dell'ultima di una lunga serie di interruzioni e limitazioni dei treni regionali. Da poco sono di nuovo attivi i treni della FL2 Roma - Tivoli. Si fermerà, dal 23 luglio e fino al 31 agosto, la Castelli Line, la FL4 che viaggia da Termini , passa per Ciampino ed arriva fino a Frascati, Albano e Velletri. Dal 10 luglio all’8 settembre stop anche ai treni della FL3 Cesano – Viterbo, con tantissimi cittadini e paesini della Tuscia tagliati fuori dalla mobilità su ferro.