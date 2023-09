Chiude il "cornettaro" di via Barletta. Dopo 40 anni a casa 45 lavoratori

Cornetti a 50 centesimi disponibili anche di notte. Una vera e propria icona che attirava persone da tutta Roma anche per comprare torte, pizzette e pane. Chiude i battenti, in attesa di trovare un nuovo locale, la pasticcera Dolce Maniera di via Barletta 27, nel quartiere di Prati aperta, fino a poco tempo fa, sette giorni su sette, h24. Un’istituzione della notte che lascia a casa circa 45 persone tra pasticceri, fornai, operatori e addetti alle pulizie. Questi riceveranno il loro stipendio a fine mese e finiranno poi, in attesa che l’attività riparta, in cassa integrazione.

Scaduto il contratto di locazione

Sono stati i titolari della pasticceria ad annunciare, sui social, la notizia. Il proprietario dei locali, che sorgono in un palazzo dove ci sono uffici ed una scuola privata, aveva deciso, nel 2020, di non rinnovare il contratto di locazione alla pasticceria, comunicandolo circa du mesi prima della scadenza dell'accordo in essere. Il tempo è passato, è arrivato poi il covid e, nonostante tutto, l’attività è andata avanti, corrispondendo sempre l’affitto mensile di 13 mila euro. Intanto, i titolari cercavano un nuovo locale dove trasferire l’attività. Una ricerca che aveva dato i frutti sperati visto che, alla fine, era stato individuato uno stabile su via delle Milizie. Sembrava tutto fatto, erano anche partiti i lavori di adeguamento ma, ad un certo punto, un brusco stop: il locale non è più disponibile. Tutto da rifare, quindi, per i proprietari il cui tempo, però, era scaduto.

Sgombero

Ieri mattina, giovedì 21 settembre, l’ufficiale giudiziario si è presentato di fronte alla porta della pasticceria per notificare lo sgombero. Dipendenti e titolari hanno quindi raccolto le loro cose abbassando, per l’ultima volta, la saracinesca.

I titolari hanno voluto avvertire la clientela con un post sui social: “Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo, ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di dolcezze la nostra attività chiude causa fine locazione. Questo è un passo difficile, non solo per noi che abbiamo sempre lavorato con amore ma anche per voi che in tutti questi anni siete stati fedelissimi. Vi ringraziamo di averci fatto entrare nelle vostre case, festeggiare i vostri cari, fatto crescere i vostri figli dal battesimo alla laurea, ne siamo onorati! Per ora ci separiamo ma abbiamo intenzione di tornare e per tenerci in contatto".

Raggiunto telefonicamente, Rocco Sgro, figlio del titolare che nel 1987 ha avviato l’attività, ha sottolineato come la chiusura sia dovuta "alla volontà del proprietario dell’immobile che non ha voluto rinnovarci il contratto d'affitto. C’è grande dispiacere ma vorrei anche dire che, a differenza di quanto malignamente vociferato da qualcuno, non stiamo chiudendo per inesistenti problemi igienici. Del resto, in 40 anni di attività non è mai accaduta una cosa del genere”.