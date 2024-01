Il traforo Umberto I sarà chiuso due settimane. Tutte le informazioni

Da mercoledì 24 gennaio a sabato 10 febbraio 2024 resterà chiuso dalle ore 22:00 alle ore 05:30 il Traforo Umberto I che collega via Nazionale a via del Tritone per continuare i lavori di riqualificazione iniziati a novembre 2023.

In questa finestra temporale si svolgeranno gli interventi di pulizia dei fonici che comporteranno la chiusura al traffico nell’orario suddetto ad eccezione del sabato e della domenica quando gli interventi saranno sospesi e sarà consentita la regolare circolazione.

Per via dei lavori e della chiusura del traforo a partire dalle ore 22:00 sarà deviata la linea bus 71. Il mezzo proveniente da Tiburtina, arrivato a via Milano percorrerà via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, via Cesare Battisti, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, piazza e via Barberini, per seguire poi largo di Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, piazza della Repubblica, via Nazionale per giungere in via Depretis.