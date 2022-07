I Ferragnez in gita a Roma, soggiorno extra lusso tra musei e passeggiate romantiche

Un fine settimana a Roma, tra pranzi e aperitivi su terrazze panoramiche vista tetti, una visita a Galleria Borghese e una passeggiata notturna per le vie del centro storico, con foto di rito davanti alla fontana di Trevi: i Ferragnez hanno scelto la Capitale per trascorrere qualche giorno in famiglia, documentando - ovviamente - il tutto sui social.

Chiara Ferragni con i figli Leone e Vittoria sono arrivati a Roma venerdì, raggiungendo Fedez, in città per impegni di lavoro. Per il soggiorno romano hanno scelto l’hotel Eden, a due passi da via Veneto: una struttura extra lusso in cui il soggiorno è stato offerto dalla direzione stessa dell’albergo, che qualche settimana fa aveva ospitato anche Angelina Jolie e Jason Momoa per la loro tappa nella Capitale per ragioni cinematografiche. I Ferragnez alloggiano - ovviamente - in una delle suite più prestigiose, dotata di una terrazza di 120 metri quadrati con servizio di maggiordomo su richiesta.

Il pomeriggio del venerdì è scivolato via tra una visita privata alla collezione di Galleria Borghese e un tuffo nella piscina della Domus Borghese, mentre a cena i Ferragnez sono stati avvistati in un ristorante in via del Leone, La Matricianella: su Instagram inevitabile la carrellata di piatti tipici della cucina romana scelti dal menù. Poi una passeggiata per le vie del centro e la foto con bacio davanti alla fontana di Trevi, in mezzo a tanti altri turisti: “Mi piaci tu”, è stato il commento a corredo della foto postata sui social.

I Ferragnez avevano già scelto Roma come meta romantica per il loro anniversario di matrimonio, nel settembre del 2020, mentre qualche mese prima avevano visitato il Giardino di Ninfa, a Cisterna di Latina.