Chiara Amirante premiata dal Quirinale: nominata Cavaliere per l'impegno nel recupero degli emarginati

Fondatrice e presidente della comunità Nuovi Orizzonti e consultrice di due Pontifici Consigli della Santa Sede, Chiara Amirante, 54 anni, romana, ha ricevuto il premio di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella, insieme ad altri quattro cittadini romani.

L'impegno alla stazione Termini

Da sempre impegnata nel recupero degli emarginati, dei giovani con problemi di tossicodipendenza, alcolismo e prostituzione, attiva nelle carceri e con i bambini di strada. Inizia il suo percorso negli anni '90 offrendo un servizio di ascolto e condivisione ai giovani in condizione di disagio che dormivano nei sottopassaggi della stazione Termini di Roma.

La comunità Nuovi Orizzonti

Nel 1993 fonda la comunità Nuovi Orizzonti che diventerà un punto di riferimento per il recupero e il reinserimento di molti giovani attraverso uno specifico programma pedagogico riabilitativo ("Nuovi Orizzonti") che otterrà riscontro e riconoscimento a livello nazionale. Un anno dopo apre la prima Comunità di accoglienza residenziale per una trentina di ragazzi nella zona di Trigoria, a Roma.

Il progetto Cittadella Celio

Sulla spinta del crescente successo dell'opera della sua Comunità, nel 1996 avvia anche il progetto Cittadella Cielo, una struttura che si compone di numerosi Centri impegnati nella realizzazione di iniziative sociali di solidarietà: da comunità di accoglienza a case famiglia, da centri di ascolto ad equipe di strada, da cooperative sociali a gruppi di sostegno negli ospedali, nelle carceri, nelle baraccopoli. E in molte di queste iniziative, proprio quegli “invisibili” da Chiara aiutati, sono divenuti a loro volta, volontari.

L'impegno di Chiara non si è fermato ai confini nazionali. Nel 2010 il Pontificio Consiglio per i laici riconosce Nuovi Orizzonti come Associazione Privata Internazionale di fedeli. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero.