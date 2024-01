Valerio, Elisa, Ludovico e Daniele sono i primi nati del 2024 a Roma

Valerio, Elisa, Ludovico e Daniele. Sono loro quattro i primi nati del 2024 a Roma. Valerio, nato all'ospedale Cristo Re, ha emesso il primo vagito a mezzanotte spaccata, proprio mentre fuochi scintillanti illuminavano il cielo della Capitale.

Poco più di 3 chili di felicità, Valerio gode di ottima salute ed è nato con parto naturale nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cristo Re di Roma. È il primogenito di mamma Anna e papà Gabriele che sono al settimo cielo. "È stato un momento indimenticabile - hanno dichiarato i neo-genitori -. Ringraziamo di vero cuore tutto il personale del Cristo Re per la professionalità e l’umanità con cui ci hanno accolto e sostenuto".

Ad assistere i genitori e il piccolo c’erano il dottor Rimedio e il dottor Caporale, i ginecologi, e le ostetriche Zannella e Fasciolo, la dottoressa Rota, la neonatologa.

"Auguro a Valerio e ai suoi genitori il meglio per questo nuovo capitolo della loro vita e ringrazio la nostra equipe impegnata in una notte di festa a far sì che questo momento speciale diventasse realtà – ha dichiarato il dottor Giglio, neo-direttore della UOC di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cristo Re. - Il nostro punto nascita continua a investire molto sul parto naturale grazie a un gruppo di professionisti di altissimo livello, con grande rispetto della fisiologia e della naturalità della nascita in sicurezza".

A mezzanotte in punto è nata anche Elisa, nella struttura Santa Famiglia a Roma, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia. Poco più di tre chili di peso, primogenita di Flavia e Marco provenienti dalla provincia di Latina, e neanche un secondo dopo, nella sala parto a fianco, il vagito di Ludovico irrompe, 2,8 chili di peso, primogenito di Elisa e Christian da Lariano.



I piccoli e le loro mamme stanno bene, e con i papà, festeggiano insieme all’equipe medica coordinata dal ginecologo dottor Luca Cipriano, insieme ai colleghi dottoressa Benedetta Lobozzo e dottor Eugenio Rolfini, alla dottoressa Chiara Sciommeri (anestesista), agli ostetrici Marzia Alunno, Alessio D’Angelo, Valentina Fabrizi, Elisa Speranza e alla pediatra dottoressa Jessica Gubinelli.

Dall'altra parte della città, poi, al policlinico Gemelli a Roma nord, a mezzanotte e 40 secondi è nato Daniele: peso 3 chili e mezzo, madre venezuelana e papà italiano. Ad assisterli è stata l'equipe del dottor Antonio Lanzone, primario dell'area ostetrica del Gemelli di Roma.