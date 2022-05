Chi sono i figli migliori di Roma per il 2022: tutti i premiati

Roma città comunità, da valorizzare, far crescere e mostrare all’intera città. L’obiettivo è stato centrato anche in questa quinta edizione che ieri, in uno spazi Rossellini gremitissimo, ha visto la premiazione dei figli migliori di Roma per il 2022

L’emergenza Ucraina

In apertura il riconoscimento a 8 realtà che si sono contraddistinte per la solidarietà dimostrata nell’emergenza Ucraina. Tra queste la Chiesa di Santa Sofia – Padre Marco Semehen, la Protezione Civile – Titti Postiglione, le Acli - Lidia Borzì, Croce Rossa Italiana – Debora Diodati, Salvamamme – Maria Grazia Passeri, il Forum del Terzo Settore – Carla Messano , AS Roma – Francesco Pastorella, gli studenti del Liceo Orazio in rappresentanza delle scuole che si sono attivate in città.

Il premio, consegnato da Romabpa e da Daniele Leodori, vice presidente della Regione Lazio, è una scultura in legno di Urban Retree, il progetto di Romabpa, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura Roma Tre, K_alma falegnameria sociale, la Rete delle Scuole Green, per il riutilizzo del legno, frutto di potature urbane, per prodotti di eco design.

Paolo Masini, l’ideatore del premio

Tanti sono i progetti che diventeranno realtà grazie all’associazione e al contributo delle tante imprese che si riconoscono nelle finalità dell’associazione. “La nostra mission è quella di contribuire a far crescere una città comunità. E’ per questo motivo che ci ostiniamo a mettere in rete la parte migliore di Roma. Dal terzo settore alle aziende che più di altre lavorano sulla responsabilità sociale di impresa. Un percorso virtuoso e capillare che sta portando in questi anni a grandi risultati e la partecipazione e il clima che si respirava oggi ne sono la dimostrazione”, sostiene Paolo Masini, ideatore del Premio e presidente dell’associazione. Un approccio che vede il sostegno convinto, primo tra tutti, della Fondazione Adriano Olivetti.

Roma parla bene

Per la categoria Roma Parla Bene, il riconoscimento va a Marino Bisso, giornalista de La Repubblica, per dar voce, attraverso la rubrica “La città che resiste”, alle tante associazioni del terzo settore che operano in città. Raccoglie il testimone di Carlo Fontana premiato nel 2021.

Roma accoglie bene

Per la categoria Roma accoglie bene è stato premiato il progetto dell’”Edicoletta” proposto da Villaggio Globale e Testaccio in Testa. Grazie a Romabpa e Unicoop Tirreno, nei prossimi mesi il portierato sociale del rione troverà finalmente casa.

Roma bene comune

Il Premio di figlio migliore va a Dominio Pubblico l’associazione che attraverso gli strumenti della cultura realizza azioni urbane nei quartieri dell’Ottavo municipio. L’associazione, grazie a Romabpa e all’azienda Herbol all’avanguardia nel settore delle pitture, potrà realizzare degli interventi di street art nei quartieri.

Roma abita bene

Per Roma Abita bene è premiata l’associazione Forum del Libro. Sarà realizzata, grazie a Romabpa e Anaci, all’interno di un grande condominio cittadino la biblioteca digitale, in analogia con quanto fatto recentemente negli ambulatori di pediatria dell’Umberto I.

Roma cresce bene

Per la categoria Roma Cresce bene, il figlio migliore è l’associazione Black Italians con The Human March, un film documentario che, grazie a Romabpa e Acqua Claudia, verrà realizzato nei prossimi mesi. Tema del video sarà la lotta alle discriminazioni, argomento trattato in maniera intelligente e divertente, partendo dall’analisi del DNA ancestrale, in collaborazione con l’Università di Torvergata.

Roma studia bene

Il premio Roma Studia Bene andato a Fiaba-So-Fando, la realtà che a Ostia elabora percorsi di letteratura inclusiva. Grazie a Romabpa e a Unicoop Tirreno le rassegne potranno svolgersi con strumentazione adeguata.

Roma sviluppa bene

Nel settore della responsabilità sociale d’impresa, per la categoria Roma Sviluppa Bene, il riconoscimento va alla casa di moda Fendi per la realizzazione insieme al Romabpa del progetto In Divisa. Grazie a un corso di formazione per le detenute di Rebibbia, realizzato in sinergia con la cooperativa “La Tredicesima, con stoffe fornite da Fendi, sono state realizzate le divise per il corso di cucina e sala dell’Istituto Alberghiero del carcere. Il premio è stato consegnato da Carmelo Cantone, Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria di Lazio Abruzzo e Molise.

Figlio migliore di Roma

Figlio Migliore di Roma è Matteo che, insieme a suo nonno Angelo, si prende cura delle aiuole nel quartiere Appio Latino. Matteo che, grazie a Romabpa e Brico Center, avrà materiale da giardinaggio per continuare il suo lavoro, è stato premiato da Sabrina Alfonsi, assessora all’ambiente del Comune di Roma.

Oltre ai premi ai figli migliori, vinceranno la possibilità di trasformare i propri sogni in progetti da realizzare concretamente altre 16 realtà distribuite in tutte le categorie.

Nel corso dell’evento sono stati ricordati due grandi romani scomparsi quest’anno. David Sassoli e Monica Vitti.

Con questa edizione saranno 180 i progetti concretamente realizzati che stanno cambiando la città dal centro alle periferie. I vincitori sono il frutto di una selezione tra le tante realtà che hanno partecipato al bando, vagliate da una giuria rappresentativa che vede la presenza di Lorenzo Tagliavanti, Rebecca Spitzmiller, Paco Lanciano, Luca Barbarossa e molti altri.